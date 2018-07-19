Серебряный призер Олимпийских игр Жулин: Тен погиб из-за дурацких зеркал

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Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал убийство казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«У меня комментарий короткий. Потеряли отличного фигуриста и очень талантливого человека. Мы часто пересекались с Денисом на соревнованиях. Погиб из-за каких-то зеркал дурацких... Не надо было ему, конечно, никого догонять. Ну что теперь говорить, ничего не поделаешь», — сказал Жулин.

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Тен погиб в возрасте 25 лет в результате ножевого ранения.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования семье погибшего фигуриста Тена.