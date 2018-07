СМИ: ЦСКА и «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров по Головину

Московский ЦСКА и лондонский «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу хавбека сборной России Александра Головина в английский клуб, сообщает «Советский спорт».

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, Головин близок к переезду в Лондон. Отмечается, что 22-летний футболист отказался переходить в «Монако».

Также в услугах игрока заинтересован туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» готов помочь Головину с поиском жилья в Лондоне.

