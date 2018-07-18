СМИ: ЦСКА и «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров по Головину
Московский ЦСКА и лондонский «Челси» находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу хавбека сборной России Александра Головина в английский клуб, сообщает «Советский спорт».
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, Головин близок к переезду в Лондон. Отмечается, что 22-летний футболист отказался переходить в «Монако».
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Также в услугах игрока заинтересован туринский «Ювентус».
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Манчестер Юнайтед» готов помочь Головину с поиском жилья в Лондоне.
Chelsea are in advanced talks with CSKA Moscow for #Golovin �� #CFC #Chelsea #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 17 июля 2018 г.