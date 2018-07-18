Бывшие спортсмены подали иск против Университета Огайо из-за домогательств

Четверо бывших спортсменов-борцов выдвинули иск против администрации Университета штата Огайо из-за сексуальных домогательств со стороны врача Ричарда Страусса, сообщает ТАСС.

По информации AP, специалист работал в университете спортивным врачом с 1978 по 1998 год. Семь лет спустя он покончил жизнь самоубийством.

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В семье Страусса заявили, что потрясены и шокированы выдвинутым иском.

Экс-президент университета Гордон Ли и бывший вице-президент университета Линда Том отметили, что во время их работы в учебном заведении на врача не поступало жалоб.

Ранее сообщалось, что Университет Мичигана должен будет выплатить $500 млн пострадавшим от домогательств со стороны врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.