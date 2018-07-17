Экс-футболист Кирьяков ударил журналиста Рабинера
Бывший нападающий сборной России и экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков напал на обозревателя «Спорт-Экспресс» Игоря Рабинера. Об этом заявил сам пострадавший.
Конфликт, по словам Рабинера, произошел рядом со студией «Матч ТВ», куда оба были приглашены в качестве гостей.
«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: «Ты мне ничего не хочешь сказать?» Я понимаю, о чем речь, и говорю: «Ничего. Все правильно я тогда написал», — сообщил Рабинер в своем фейсбуке.
Бывший футболист нанес журналисту удар в лицо, завязавшуюся драку разняли сотрудники телеканала «Матч ТВ».
«После нападения на нашего журналиста этот человек для «СЭ» — персона нон-грата. Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует», — написано на сайте издания.
Ранее «Витесс» Слуцкого не смог обыграть тульский «Арсенал».