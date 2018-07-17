Проект о безвизовом въезде по паспорту болельщика рассмотрят до 26 июля

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что проект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID) Госдума постарается рассмотреть до 26 июля включительно, сообщает «РИА Новости».

«Это приоритетный законопроект, который мы будем рассматривать в ближайшее время. Постараемся рассмотреть до 26 июля включительно», — сказал Володин.

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Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева подтвердила, что решение по проекту будет вынесено до конца июля.

По этому проекту иностранные туристы, у которых есть паспорт болельщика, смогут посетить Россию в безвизовом режиме до конца этого года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде по паспорту болельщика.