Проект о безвизовом въезде по паспорту болельщика рассмотрят до 26 июля
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что проект о безвизовом въезде в Россию до конца года для обладателей паспорта болельщика (FAN ID) Госдума постарается рассмотреть до 26 июля включительно, сообщает «РИА Новости».
«Это приоритетный законопроект, который мы будем рассматривать в ближайшее время. Постараемся рассмотреть до 26 июля включительно», — сказал Володин.
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева подтвердила, что решение по проекту будет вынесено до конца июля.
По этому проекту иностранные туристы, у которых есть паспорт болельщика, смогут посетить Россию в безвизовом режиме до конца этого года.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о безвизовом въезде по паспорту болельщика.