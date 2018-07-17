МВД опровергло информацию об изнасиловании бразильянки в «Лужниках»

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ГУ МВД по Москве провело проверку после обращения гражданки Бразилии, которая сообщила об изнасиловании после матча Франция – Хорватия в «Лужниках». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным полиции, никаких противоправных действий в отношении женщины не зафиксировано.

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«Были просмотрены записи камер наружного видеонаблюдения стадиона. Изучение видеозаписей показало, что женщина в течение всего периода ее пребывания на прилегающей к стадиону «Лужники» территории, постоянно находилась в зоне камер видеонаблюдения. Никаких насильственных действий с чьей-либо стороны в отношении нее не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России по Москве Юрий Титов, во вторник иностранная гражданка прибыла в следственное подразделение и подала заявление о прекращении проведения проверки.

Ранее сообщалось, что болельщица из Бразилии подала заявление в полицию, что ее изнасиловали после финала чемпионата мира — 2018. Женщина рассказала, что после матча между сборными Франции и Хорватии она пошла прогуляться около стадиона «Лужники», и на нее напали два иностранца.