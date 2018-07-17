В Бразилии похитили маму футболиста «Шахтера»

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У полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона в Бразилии похитили маму Розангелу, сообщает «Советский спорт».

Как передает интернет-портал Correio24horas, инцидент произошел 16 июля. На парковке похититель поджидал женщину с букетом цветов. Преступник пошел за матерью игрока «горняков», схватил ее и бросил в багажник.

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Правоохранительные органы в этот же день нашли преступников и освободили женщину.

Ранее сообщалось, что обливший пивом Владимира Жириновского болельщик получил 14 суток ареста.