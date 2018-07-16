Роналду представлен в качестве футболиста «Ювентуса»
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду представлен в качестве игрока туринского «Ювентуса», сообщает ТАСС.
«Ювентус» — один из лучших клубов Европы, решение о переходе в который я принимал долго, но легко. «Ювентус» имеет отличного тренера и великого президента, привыкших к победам. Мне очень нравится играть в таком большом клубе, и я благодарен ему за предоставленную возможность сделать шаг вперед в карьере», — сказал Роналду на пресс-конференции.
Роналду перешел в «Ювентус» 10 июля, сумма трансфера составила €100 млн.
Контракт с клубом форвард заключил до лета 2022 года.
Роналду перешел в туринский клуб из мадридского «Реала», за который выступал с 2009 года.
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Ранее забастовка против перехода Роналду в «Ювентус» обернулась провалом.
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