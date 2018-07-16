Марадона прибыл в Белоруссию
Диего Марадона, который был назначен председателем правления ФК «Динамо-Брест», прибыл в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Аргентинец был назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест» в середине мая.
Марадону встретили представители футбольного клуба, а также девушки в национальных костюмах, которые преподнесли гостю хлеб и соль.
В понедельник в Бресте запланирована пресс-конференция Марадоны, а вечером аргентинец посетит матч между «Динамо» и «Шахтером» из Солигорска.
Перед отбытием Марадона поцеловал свою руку и дотронулся ею до земли.
На выезде из аэропорта кортеж остановился, именитого аргентинца приветствовали местные жители.
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