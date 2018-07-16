Марадона прибыл в Белоруссию

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Диего Марадона, который был назначен председателем правления ФК «Динамо-Брест», прибыл в Белоруссию, сообщает ТАСС.

Аргентинец был назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест» в середине мая.

Марадону встретили представители футбольного клуба, а также девушки в национальных костюмах, которые преподнесли гостю хлеб и соль.

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В понедельник в Бресте запланирована пресс-конференция Марадоны, а вечером аргентинец посетит матч между «Динамо» и «Шахтером» из Солигорска.

Перед отбытием Марадона поцеловал свою руку и дотронулся ею до земли.

На выезде из аэропорта кортеж остановился, именитого аргентинца приветствовали местные жители.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий во Франции.

Ранее сообщалось, что Смертин, Дунга и Алвес сыграют «Матч мира» в Москве.