Форвард сборной Португалии влюбился в Россию и подписал контракт с «Локомотивом»

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Нападающий сборной Португалии по футболу Эдер подписал полноценный контракт с московским «Локомотивом», сообщает «Советский спорт».

В минувшем сезоне Эдер выступал за «железнодорожников» на правах аренды.

«Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом»! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию!

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Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребенок», — приводит слова игрока официальный сайт красно-зеленых.

На счету 30-летнего форварда 27 матчей за «Локомотив», в которых он забил четыре мяча.

Ранее в «Локомотиве» нашли повод для гордости клуба в финале ЧМ-2018.