«Монако» сделал официальное предложение по игроку сборной России
Московский ЦСКА получил официальное предложение от «Монако» по трансферу полузащитника Александра Головина, сообщает «РИА Новости».
При этом отмечается, что на руках у красно-синих имеется предложение от «Челси».
«Монако» сделал официальное предложение ЦСКА по Головину. Также на данный момент у клуба есть предложение от «Челси». Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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22-летний Головин текущим летом выступал за сборную России на чемпионате мира — 2018. На мундиале он провел четыре матча, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Ранее СМИ сообщили, что «Арсенал» и «Челси» проиграли «Ювентусу» борьбу за Головина.