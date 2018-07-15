Дос Сантос победил Иванова в главном бое вечера UFC 133
Бразильский боец смешанного стиля Жуниор Дос Сантос победил представителя Болгарии Благоя Иванова решением судей на турнире UFC Fight Night 133. Об этом сообщает ТАСС.
Главный бой вечера, который проходил в американском Бойсе (штат Айдахо), продлился все пять раундов. 34-летний бразилец одержал победу единогласным решением судей.
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На счету Дос Сантоса 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед (14 досрочно) и потерпел пять поражений.
Для Иванова это был дебютный поединок в UFC и 16-й в ММА.
Ранее российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Джастина Скоггинса в своем дебютном поединке в рамках UFC.