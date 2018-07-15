Дос Сантос победил Иванова в главном бое вечера UFC 133

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Бразильский боец смешанного стиля Жуниор Дос Сантос победил представителя Болгарии Благоя Иванова решением судей на турнире UFC Fight Night 133. Об этом сообщает ТАСС.

Главный бой вечера, который проходил в американском Бойсе (штат Айдахо), продлился все пять раундов. 34-летний бразилец одержал победу единогласным решением судей.

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На счету Дос Сантоса 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 19 побед (14 досрочно) и потерпел пять поражений.

Для Иванова это был дебютный поединок в UFC и 16-й в ММА.

Ранее российский боец Саид Нурмагомедов победил американца Джастина Скоггинса в своем дебютном поединке в рамках UFC.