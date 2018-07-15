Экс-игрок сборной Англии поможет трансферу Дзюбы в английскую премьер-лигу

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Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал игру форварда российской команды Артема Дзюбы.

«Артем Дзюба мне очень понравился. Если бы я тренировал какую-нибудь команду, я определенно присмотрелся бы к этому нападающему. Против него очень сложно играть, он физически силен. В играх за сборную он всегда был нацелен на ворота, был очень агрессивен.

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Мне кажется, если бы он попал в подходящую команду Английской премьер-лиги, то мог бы стать там звездой. Какая у него стоимость? €10 млн? Позвоните мне, я помогу ему хорошо устроиться. Дзюба — хороший выбор для многих команд в Англии сейчас», — сказал Фердинанд в эфире канала «Россия 24».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» хочет взять в аренду Дзюбу.