Глава футбола Северной Америки: снимаю шляпу перед россиянами

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Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира по футболу, передает RT.

«Для меня настоящее удовольствие быть здесь, в России. Страна тепло приняла у себя весь мир. Здесь прекрасные люди и организация на топ-уровне. Россия очень высоко подняла планку для следующих чемпионатов мира. Снимаю шляпу перед россиянами. Джанни Инфантино сказал, что это лучший мундиаль в истории. С этим сложно спорить», — заявил Монтальяни.

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Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее президент ФИФА пообещал выучить русский язык после ЧМ-2018.