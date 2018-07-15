Экс-защитник сборной России: победа бельгийцев на ЧМ-2018 закономерна
Экс-защитник московского «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев заявил, что бельгийцы заслуженно выиграли англичан в матче за третье место чемпионата мира по футболу, передает НСН.
«Бельгия забила быстрый мяч. Потом игра шла довольно открытая, Бельгия имела преимущество, в конце у них получилось забить второй мяч. Бельгийцы показывают стабильно сильную игру. На нескольких чемпионатах Европы и Чемпионатах мира команда играет почти одним составом, поэтому результат достигнутый бельгийцами – закономерен», — заявил Евсеев.
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Бельгия одержала победу над Англией со счетом 2:0.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее главный тренер сборной Англии высоко оценил уровень организации ЧМ-2018.