Экс-защитник сборной России: победа бельгийцев на ЧМ-2018 закономерна

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Экс-защитник московского «Локомотива» и сборной России Вадим Евсеев заявил, что бельгийцы заслуженно выиграли англичан в матче за третье место чемпионата мира по футболу, передает НСН.

«Бельгия забила быстрый мяч. Потом игра шла довольно открытая, Бельгия имела преимущество, в конце у них получилось забить второй мяч. Бельгийцы показывают стабильно сильную игру. На нескольких чемпионатах Европы и Чемпионатах мира команда играет почти одним составом, поэтому результат достигнутый бельгийцами – закономерен», — заявил Евсеев.

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