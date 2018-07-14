Главный тренер «Милана» подозревается в отмывании денег

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Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо попал под следствие в деле об отмывании денег, сообщает Football Italia.

Как передает издание, специалист владел 35% акций фермы по выращиванию свиней. После двух лет Гаттузо продал акции за несколько месяцев до банкротства.

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Отмечается, что в списке подозреваемых находятся 42 человека. Восемь человек уже арестованы, семеро помещены под домашний арест, один находится под стражей.

Ранее сообщалось, что «Милан» из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management.