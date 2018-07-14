Дворкович: Инфантино заинтересован в сотрудничестве ФИФА и ФИДЕ

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заинтересован в сотрудничестве с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) в связи с возможным назначением на пост главы шахматной организации председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта сцена напоминает мне матч первенства мира, я сидел здесь и смотрел партии. Мы обсуждали эту тему с Инфантино.

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Он выразил заинтересованность в сотрудничества ФИФА и ФИДЕ, если меня изберут. Это сотрудничество было бы взаимополезным», — сказал Дворкович во время общения с журналистами в городском пресс-центре в Колонном зале Дома Союзов.

Ранее Дворкович заявил о том, что чемпионат мира по футболу 2018 года показал открытость и дружелюбие России.