Глушаков назвал себя легендарным вратарем
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы на тренировочном турнире. Об этом сообщает «Советский спорт».
«На фото легендарный вратарь, который не пропустил еще ни единого гола в своей карьере. Победили на тренировочном турнире!» — написал Глушаков, в своем инстаграме.
Ранее Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с чемпионата мира — 2018.
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