Глушаков назвал себя легендарным вратарем

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Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от победы на тренировочном турнире. Об этом сообщает «Советский спорт».

«На фото легендарный вратарь, который не пропустил еще ни единого гола в своей карьере. Победили на тренировочном турнире!» — написал Глушаков, в своем инстаграме.

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Ранее Глушаков побрился налысо, несмотря на вылет сборной России с чемпионата мира — 2018.