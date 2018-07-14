В ФНЛ впервые работала женщина-арбитр
На матча 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Томью» и «Волгой» в качестве резервного судьи была заявлена Ирина Филимонова, сообщает «Советский спорт».
Как передает официальный твиттер томской команды, на матче ФНЛ впервые в истории работала женщина-арбитр.
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Филимонова работала в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в качестве резервного и бокового судьи.
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