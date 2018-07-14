В ФНЛ впервые работала женщина-арбитр

<img src="//img.gazeta.ru/files3/984/10778984/KUL_5739-pic905-895x505-28447.jpg">

На матча 16-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между «Томью» и «Волгой» в качестве резервного судьи была заявлена Ирина Филимонова, сообщает «Советский спорт».

Как передает официальный твиттер томской команды, на матче ФНЛ впервые в истории работала женщина-арбитр.

Реклама

Филимонова работала в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) в качестве резервного и бокового судьи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее Георгий Ярцев покинул пост генерального директора «Тамбова».