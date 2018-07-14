Экс-защитник «Ливерпуля»: Конте — огромная потеря для чемпионата Англии

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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что увольнение итальянца Антонио Конте с должности наставника лондонского «Челси» станет огромной потерей для чемпионата Англии, передает «Советский спорт».

«Уход Конте — это большая потеря для Премьер-лиги. Думаю, он был великолепен. Он перевел «Челси» на игру с тремя защитниками, после чего сложилось впечатление, что теперь так играет каждый в стране — даже сборная Англии», — написал Каррагер в своей колонке на Sky Sports.

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Также по мнению эксперта, достижения Конте еще нескоро кто-либо повторит.

«Он оказал большое влияние на английский футбол. Прийти и сразу выиграть лигу, а во второй год добавить Кубок Англии — это серьезное достижение», — добавил бывший футболист.

В СМИ появилась информация о том, что бывший наставник итальянского «Наполи» Маурицио Сарри возглавит «синих».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию главных событий дня.

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