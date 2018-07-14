СМИ: «Кардифф Сити» хочет взять Дзюбу в аренду

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Валлийский футбольный клуб «Кардифф Сити» хочет взять в аренду нападающего сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, передает Sport24.

«На данный момент «Кардифф Сити» лишь рассматривает годичную аренду Дзюбы. Правда, в данном случае идет речь об аренде с правом последующего выкупа. Сам футболист пока не принял решения. У него огромное количество предложений, да и «Зенит» не станет так просто отпускать футболиста», — сказал Нобель Арустамян в своей программе «Секретные материалы».

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