СМИ: «Челси» договорился с новым главным тренером клуба
Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри договорился с лондонским «Челси» о назначении на должность наставника команды, сообщает «Советский спорт».
По информации Sky Sport Italia, помощником итальянского специалиста будет экс-игрок «Челси» Джанфранко Дзола.
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Под руководством Сарри «Наполи» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Италии, набрав 91 очко.
Ранее сообщалось, что Антонио Конте официально покинул пост главного тренера лондонского «Челси».