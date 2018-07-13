Уругвайский нападающий согласился перейти в ЦСКА

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Агент нападающего Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что футболист согласился перейти в московский ЦСКА, передает «Советский спорт».

«ЦСКА увеличил свое официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение. На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА», — сообщил агент.

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Сезон-2017/18 нападающий провел в английском «Халл Сити». Он вышел на поле в десяти матчах и забил восемь мячей.

СМИ сообщали, что на игрока также претендует московский «Спартак».

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Ранее сообщалось, что «Лацио» интересуется полузащитником сборной России.