СМИ: «ПСЖ» увеличит зарплату Неймару

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Французский «ПСЖ» увеличит зарплату бразильскому нападающему Неймару, сообщает «Советский спорт».

По информации AS, руководство парижан идет на такой шаг, чтобы удержать бразильца в команде. Мадридский «Реал» является главным претендентом на лидера «ПСЖ».

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Сейчас Неймар зарабатывает около €37 млн в год. Французский клуб готов увеличить зарплату футболиста до €50 млн, что позволит Неймару стать самым высокооплачиваемым игроком наряду с аргентинским форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщает AS, клуб намерен предложить бразильскому футболисту увеличение оклада. По условиям действующего контракта, Неймар получает около € 37 млн в год. «ПСЖ» готов значительно увеличить эту сумму и собирается предложить игроку зарплату около € 50 млн. Таким образом, Неймар сравняется с самым высокооплачиваемым футболистом в мире – форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий дня.

Ранее сообщалось, что представители «Реала» начали переговоры с Неймаром.