«Краснодар» обыграл «Штурм» в товарищеском матче
«Краснодар» одержал победу над австрийским клубом «Штурм» со счетом 1:0 в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону российского премьер-лиги. Об этом сообщает ТАСС.
Единственный гол в матче оформил уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, отличившийся на 60-й минуте.
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Товарищеские матчи (клубы)
Штурм (Грац, Австрия) — Краснодар (Краснодар, Россия) — 0:1
Голы: 0:1 – Перейра, 60
Ранее московский ЦСКА потерпел поражение от немецкого «Гамбурга» со счетом 0:1 в товарищеском матче.