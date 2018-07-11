Макгрегор получил в подарок на день рождения статую за $66 тысяч
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получил в подарок на день рождения мраморную статую, стоимостью в $66 тыс., сообщает «Советский спорт».
«Для меня большая честь, что Макгрегор принял этот подарок от меня. Для того чтобы создать статую, я обратился к древней Греции, когда спортсмены были увековечены в мраморе, подобно богам», — передает слова литовского скульптора и автора памятника Эдгара Аскеловича The Sun.
Реклама
Статуя весит более 100 кг. Она будет выставлена в лондонской галерее 14 июля, в день рождения Макгрегора.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) скрутил пьяного дебошира в ресторане.