«Милан» из-за долгов перешел во владение американским инвесторам

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«Милан» из-за долгов перешел во владение американской инвестиционной корпорации Elliott Management, сообщает ТАСС.

По информации Football Italia, владелец итальянского клуба Ли Юнхун и китайские инвесторы не смогли вовремя погасить долги перед американской компанией и теперь контроль над клубом получил Elliott Management.

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Отмечается, что американцы намерены вложить в клуб €50 млн, чтобы стабилизировать финансовое состояние «Милана».

Группа китайских инвесторов во главе с Ли Юнхуном выкупила акции «Милана» у Сильвио Берлускони в 2017 году. Новые владельцы должны были потратить €220 млн на погашение долгов.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил итальянский «Милан» от еврокубков на два сезона.