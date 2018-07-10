Российский форвард Кучеров продлил контракт с «Тампой» до 2027 года

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подписал новый контракт с командой, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано на восемь лета, а его средняя зарплата составит $9,5 млн в год.

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25-летний российский форвард в минувшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 100 очков (39 шайб + 61 голевая передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх.

Ранее Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ по итогам сезона-2017/18.