СМИ: Игнашевич может войти в тренерский штаб «Зенита»

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 38-летний футболист получает тренерскую лицензию и уже в этом сезоне может начать свою тренерскую карьеру. Руководство «Зенита» заинтересовано в услугах Игнашевича, однако существует вероятность, что Игнашевич войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.

Ранее Игнашевич заявил о намерении стать тренером.