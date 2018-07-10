СМИ: Игнашевич может войти в тренерский штаб «Зенита»
Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич может войти в тренерский штаб санкт-петербургского «Зенита», сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 38-летний футболист получает тренерскую лицензию и уже в этом сезоне может начать свою тренерскую карьеру. Руководство «Зенита» заинтересовано в услугах Игнашевича, однако существует вероятность, что Игнашевич войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в ЦСКА.
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