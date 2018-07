Овечкин поел икры из Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поел икры из завоеванного Кубка Стэнли, сообщает «Советский спорт».

Хоккеист привез трофей в Москву, где была организована приватная вечеринка. Во время мероприятия была сделана видеозапись, на которой видно, что чаша Кубка Стэнли заполнена черной икрой.

Видео в твиттере опубликовал аккаунт Nate.

«Овечкин буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли», — гласит подпись к видео.

Ранее сообщалось, что пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли.

