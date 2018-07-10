«Барселона» подписала бразильского игрока за €40 млн
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Гремо» Артура Мело, сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Сумма трансфера за 21-летнего бразильца составила €31 млн, еще €9 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с Артуром заключен сроком на шесть лет, а сумма отступных за него назначена в размере €400 млн.
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Артур является воспитанником бразильского клуба «Гремио». За основную команду из Порту-Алегри он выступал с 2017 года.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии хавбек принял участие в семи матчах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Неймар попросил у руководства «ПСЖ» подписать игрока «Барселоны».