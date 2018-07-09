Неймар попросил у руководства «ПСЖ» подписать игрока «Барселоны»

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Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар выдвинул условие руководству клуба, при котором он будет готов остаться в команде, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает испанское издание Sport, бразилец требует у парижан продать нападающего команды Эдинсона Кавани, вместо которого он хочет видеть в клубе своего бывшего одноклубника — форварда «Барселоны» Луиса Суареса.

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При этом отмечается, что 26-летний Неймар не передумал уходить из команды, однако намерен это сделать после следующего сезона.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за €222 млн.

Ранее сообщалось, что симуляции Неймара стали объектом насмешки португальских спасателей.