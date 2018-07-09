Пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от путешествия по Москве с Кубком Стэнли, передает «Советский спорт».
Об этом написала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.
«Немного поговорила с Овечкиным. Александр подтвердил, что его руки устали после ношения Кубка Стэнли по всей Москве. Впрочем, он отметил: «После пары бутылочек пива я чувствую себя довольно хорошо», — написала Хуршудян в в своем официальном аккаунте в твиттере.
Накануне спортсмен привез Кубок Стэнли на базу московского хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске. Там трофей смогли увидеть ученики спортивных школ.
Ранее сообщалось, что Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли.
Just chatted with Ovechkin. Confirmed his arms are weary after carrying the Cup all over Moscow. "But after a couple of beers, I feel pretty good."— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июля 2018 г.