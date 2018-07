Пиво спасло Овечкина от усталости после ношения Кубка Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от путешествия по Москве с Кубком Стэнли, передает «Советский спорт».

Об этом написала обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

«Немного поговорила с Овечкиным. Александр подтвердил, что его руки устали после ношения Кубка Стэнли по всей Москве. Впрочем, он отметил: «После пары бутылочек пива я чувствую себя довольно хорошо», — написала Хуршудян в в своем официальном аккаунте в твиттере.

Реклама

Накануне спортсмен привез Кубок Стэнли на базу московского хоккейного клуба «Динамо» в Новогорске. Там трофей смогли увидеть ученики спортивных школ.

Ранее сообщалось, что Овечкин прогулялся по Красной площади с Кубком Стэнли.

Just chatted with Ovechkin. Confirmed his arms are weary after carrying the Cup all over Moscow. "But after a couple of beers, I feel pretty good."