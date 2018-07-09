В США скончался семикратный чемпион НБА
Легендарный американский баскетболист Фрэнк Рэмзи скончался на 87-м году жизни, сообщает «Советский спорт».
Об этом информирует kentucky.com.
Отмечается, что Рэмзи ушел из жизни в своем доме в Мэдисонвилле, штат Кентукки.
Рэмзи является семикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс», а также чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) сезона-1950/51 в составе команды «Кентукки Уайлдкэтс». Рэмзи входит в Зал славы.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Химок» убит в перестрелке с полицией.