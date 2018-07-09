Игрок сборной России привлек внимание итальянского топ-клуба

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«Интернационале» проявляет интерес к защитнику московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандесу, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает итальянская газета Tuttosport, «нерадзурри» готовы сделать предложение армейцам о трансфере футболиста, поскольку клуб нуждается в усилении правого фланга защиты.

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27-летний Фернандес на чемпионате мира — 2018 провел пять в матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

За красно-синих россиянин бразильского происхождения выступает с 2012 года.

Ранее Фернандес попросил прощения у команды после нереализованного пенальти на ЧМ-2018.