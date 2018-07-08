Игрок сборной Бразилии вернулся в Китай через год после перехода в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Паулиньо вернулся в «Гуаньчжоу Эвергранд» спустя год после перехода в каталонскую команду, сообщает официальный сайт китайского клуба.
Отмечается, что бразилец будет выступать за «Гуаньчжоу» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год.
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В прошлом сезоне Паулиньо принял участие в 49 матчах «Барселоны» и забил девять мячей.
Также полузащитник вошел в состав сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года. Он провел за национальную команду пять матчей и записал на свой счет один гол.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» объявит о переходе форварда Криштиану Роналду в «Ювентус» предположительно 10 июля.