Трамп заявил о сотрудничестве США и Таиланда в операции по спасению детей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Бангкоком в операции по спасению футболистов юношеской команды, которые заблокированы в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, сообщает ТАСС.

«США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь всем детям безопасно выбраться из пещеры. Очень смелые и талантливые люди!» — написал Трамп в твиттере.

8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.

Ранее появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры.

The U.S. is working very closely with the Government of Thailand to help get all of the children out of the cave and to safety. Very brave and talented people!