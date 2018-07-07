Украинский вратарь извинился за поддержку сборной России

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Украинский вратарь Михаил Готра принес извинения за то, что поддерживал сборную России по футболу на чемпионате мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

«Наблюдая за игрой сборной России, которая выбила ожидаемого лидера, Испанию, я был в восторге от Черчесова как тренера. Своими действиями хотел показать, что простой голкипер стал в эти дни надеждой всех россиян», — написал Готра в инстаграме.

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Также он принес извинения болельщикам клуба «Карпаты», за который он выступал.

«Именно перед болельщиками хочу извиниться за свой эмоциональный поступок, поскольку каждый болельщик должен быть эмоциональным и принимать решения на эмоциях, потому что без эмоций футбол — это как ночные танцы на кладбище», — отметил Готра.

18-летний вратарь опубликовал несколько фотографий на своей странице в инстаграме со словами и символикой в поддержку сборной России, после чего руководство «Карпат» отчислило его из команды.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее сообщалось, что Готра оспорит в суде увольнение из команды за поддержку сборной России на чемпионате мира по футболу.