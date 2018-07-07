Касаткина победила Барти и вышла в 1/8 финала Уимблдона
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над австралийкой Эшли Барти в третьем круге Уимблдона, сообщает ТАСС.
Встреча, которая длилась 1 час 13 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу российской спортсменки.
На счету Касаткиной один эйс, семь двойных ошибок, пять реализованных брейк-пойнтов и два проигранных гейма на своей подаче.
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Барти совершила четыре подачи навылет при пяти двойных.
Теннис. Уимблдон — 2018. 3-й круг
Эшли Барти (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия) — 5:7, 3:6
Ранее американская теннисистка Винус Уильямс потерпела поражение от голландки Кики Бертенс в третьем круге Уимблдона.