Британец выпил кофе в московском такси и очнулся без вещей

В Москве полиция возбудила уголовное дело после того, как гражданина Великобритании обокрали в такси. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Иностранец рассказал, что в 03.30 мск 7 июля сел в такси в Москве, где ему предложили кофе. Мужчина выпил его, после чего потерял сознание. Когда он очнулся, он заметил пропажу личных вещей.

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Он обратился в медицинское учреждение, после чего об инциденте узнали в полиции. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Ведется поиск автомобиля такси и причастных к преступлению лиц.

Агентство «Москва» со ссылкой на СМИ отмечает, что речь может идти о футбольном обозревателе «Би-би-си», которого обокрали на 1 тыс. фунтов.