Овечкин не удивлен результатом сборной России по футболу на ЧМ

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин прокомментировал выступление российских футболистов на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не удивлен выступлением сборной России на чемпионате мира. Надеемся на победу, будем болеть и переживать. Мы не так далеко от финала, надо биться, сражаться, и ребята это понимают», — сказал Овечкин.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.

Ранее Овечкин представил Кубок Стэнли в московской фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.