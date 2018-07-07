Форвард сборной России отказался от перехода в китайский клуб
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба отказался от трансфера в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», сообщает «Чемпионат.com».
Команда «Шанхай Шэньхуа» предлагала форварду сине-бело-голубых оклад в размере €6 млн. Однако предложенные условия не устроили Дзюбу.
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Отмечается, что 29-летний Дзюба хотел бы попробовать свои силы в Англии, где к нему проявляет интерес «Кардифф Сити».
Ранее сообщалось, что фанат набил тату с изображением празднующего гол на ЧМ-2018 Дзюбы.