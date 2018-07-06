Ронда Роузи включена в Зал славы UFC
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ронда Роузи введена в Зал славы UFC, сообщает ТАСС.
Роузи стала первой женщиной в истории UFC, которая попала в список прославленных бойцов.
Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.
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Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоялась в Лас-Вегасе.
Ранее Роузи подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается организацией мероприятий рестлинга.
The first woman to enter the #UFCHoF.— UFC (@ufc) 6 июля 2018 г.
Congratulations, @RondaRousey. pic.twitter.com/Y6jljPwhR2