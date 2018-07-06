Ронда Роузи включена в Зал славы UFC

Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Ронда Роузи введена в Зал славы UFC, сообщает ТАСС.

Роузи стала первой женщиной в истории UFC, которая попала в список прославленных бойцов.

Наряду с этим, 31-летняя американка является первой женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль по дзюдо, а также первой представительницей женского пола, которая подписала контракт с UFC.

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Официальная церемония по включению Роузи в Зал Славы состоялась в Лас-Вегасе.

Ранее Роузи подписала контракт с компанией World Wrestling Entertainment, которая занимается организацией мероприятий рестлинга.