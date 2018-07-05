Сын Черчесова стал игроком «Балтики»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/11795221/upload-SIZ_1886-pic905-895x505-92408.jpg">

Калининградская «Балтика», выступающая в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) подписала контракт с голкипером Станиславом Черчесовым-младшим, сообщает «Советский спорт».

По информации пресс-службы клуба, соглашение с Черчесовым рассчитано на два года.

23-летний вратарь начал свою карьеру в Австрии в 2012 году. В «Балтику» он перешел из новороссийского «Черноморца».

Ранее стало известно, что «Анжи» заменит «Амкар» в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/19.