Медведева с улыбкой на лице тренируется с новым наставником
Известная российская фигуристка Евгения Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, сообщает «Советский спорт».
Фотографию с тренировочного занятия спортсменка выложила в свой официальный аккаунт в инстаграме.
18-летняя спортсменка разорвала сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе в мае. 17 июня фигуристка прибыла в Торонто для начала работы с Орсером.
Ранее Медведева назвала причину сотрудничества с канадским тренером.