Медведева с улыбкой на лице тренируется с новым наставником

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Известная российская фигуристка Евгения Медведева тренируется под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, сообщает «Советский спорт».

Фотографию с тренировочного занятия спортсменка выложила в свой официальный аккаунт в инстаграме.

18-летняя спортсменка разорвала сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе в мае. 17 июня фигуристка прибыла в Торонто для начала работы с Орсером.

Ранее Медведева назвала причину сотрудничества с канадским тренером.