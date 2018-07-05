Воспитанник ЦСКА не хочет возвращаться в Россию

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Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, почему не стал возвращаться в Россию в преддверии чемпионата мира — 2018, передает «РИА Новости».

«У меня в Европе все идет хорошо. Тем более понимал, что шансов попасть в сборную нет, и возвращаться в Россию нет смысла, для дальнейшего развития карьеры правильно оставаться в Европе», — сказал игрок.

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Также игрок призвал молодых российских футболистов уезжать в европейские клубы.

«В Европе есть возможность себя проявить и попасть в более сильный клуб. Так и должно быть. Какой смысл, если ты просидишь всю карьеру на лавке, но с деньгами в кармане, и что потом вспомнишь о карьере?» — заключил он.

23-летний Караваев выступает в Европе с 2014 года. Он играл за чешские клубы «Дукла» и «Спарта», а в 2018 году перешел в «Витесс».

Ранее Караваев рассказал о своей реакции на приход Леонида Слуцкого в клуб.