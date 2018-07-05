Игрок сборной Италии Балотелли отказался от зарплаты в €30 млн
Нападающий Марио Балотелли отказался от предложения китайского клуба, который готов был платить футболисту €30 млн в год, сообщает Sport24.
По информации Sky Sport Italia, итальянский форвард хочет продолжить карьеру в Европе.
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Прошлый сезон Балотелли провел в «Ницце». Нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах. В его активе 26 голов и две передачи.
Ранее Балотелли заявил, что испытывает боль от расистских оскорблений болельщиков сборной Италии в его адрес.