Марадона хочет познакомиться с Лукашенко

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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона заявил о желании познакомиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает «Советский спорт».

В мае 2018 года легенда мирового футбола был назначен на пост председатель правления брестского «Динамо».

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«Привет! Мы увидимся с вами в Белоруссии 16 июля. Хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Белоруссии», — сказал марадона в видеообращении.

16 июля состоится матч первого тура чемпионата Белоруссии между «Динамо» и «Шахтером» из Солигорска.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на критику бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны в адрес главного судьи матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Колумбии.