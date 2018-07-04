Дортмундская «Боруссия» хочет приобрести защитника сборной России

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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в трансфере защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, сообщает «Советский спорт».

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, к игроку также проявляют интерес «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг».

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24-летний Кутепов выступает за красно-белых с 2012 года.

В настоящее время россиянин находится в расположении национальной команды, с которой играет на чемпионате мира — 2018.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ротор» в товарищеском матче.