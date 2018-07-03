СМИ: «Ювентус» готов предложить Роналду €30 млн в год
Туринский «Ювентус» желает заполучить португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».
По информации Marca, руководство «старой синьоры» готово предложить Роналду контракт на четыре года с зарплатой €30 млн за сезон.
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«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Роналду пропустит матч Лиги наций против Италии из-за дисквалификации.