СМИ: «Ювентус» готов предложить Роналду €30 млн в год

Туринский «Ювентус» желает заполучить португальского нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

По информации Marca, руководство «старой синьоры» готово предложить Роналду контракт на четыре года с зарплатой €30 млн за сезон.

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«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 20-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит матч Лиги наций против Италии из-за дисквалификации.